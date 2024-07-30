Майкл С. Холл вернется к роли Декстера в новом сериале

В рамках фестиваля Comic Con неожиданно анонсировали продолжение культового сериала «Декстер». Это не приквел, о котором уже сообщалось ранее, а полноценное продолжение оригинального шоу с подзаголовком «Воскрешение».





Поклонники Декстера Моргана смогут вновь увидеть своего любимого персонажа, которого вновь сыграет Майкл С. Холл. Хотя подробности сюжета пока не раскрыты, название намекает на то, что главный герой каким-то образом выживет после событий финала оригинального сериала.





Кроме того, на мероприятии продемонстрировали интро к приквелу «Декстер: Первородный грех», который отсылает к основному сериалу. В этом проекте роль молодого Декстера исполнит Патрик Гибсон, а его приемного отца сыграет Кристиан Слэйтер. Молодую версию Дебры воплотит актриса Молли Браун.





События приквела, состоящего из 10 эпизодов, развернутся в 1991 году. Фанаты оригинального сериала смогут проследить за развитием персонажа Декстера с юных лет до момента его превращения в серийного убийцу. Вместе со своим отцом он разработает особый кодекс для поиска опасных людей, угрожающих обществу.





«Декстер: Первородный грех» запланирован к выходу в декабре 2024 года. Дата премьеры «Воскрешения» пока остается неизвестной.









Фото: YouTube