В Таганроге снимут драмеди об СВО

С 7 августа по 23 сентября 2023 года в пригородах Таганрога пройдут съемки нового художественного фильма «Паромщик», который создают АНО «Творческая студия «Стелла» совместно с Киноконцерном «Мосфильм».





В проекте примут участие артисты из двух театров — имени А. П. Чехова и Таганрогского камерного театра (ТаКТ). Кроме того, в массовых сценах снимутся актеры, прошедшие кастинг из самодеятельных театральных коллективов города, а также местные жители.





Сюжет фильма разворачивается в одном из сел Запорожья на берегу приазовского лимана, перед и сразу после начала специальной военной операции. Главным героем станет паромщик Константиныч, коренной житель региона.





Режиссер и продюсер Федор Попов сообщил, что Карен Шахназаров, узнав о концепции фильма, проявил интерес к проекту и выразил готовность участвовать. Попов отметил важность сотрудничества с Киноконцерном «Мосфильм», подчеркивая, что это не только вопрос софинансирования, но и значимость партнерства для проекта. Он добавил, что команда, работающая над фильмом, состоит из высококвалифицированных специалистов.





Фильм будет в жанре драмеди с заявленным хронометражем 110 минут. Премьера «Паромщика» запланирована на февраль 2025 года.









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