Не стало артиста Саратовского театра оперетты Тимура Шивырева

Тимур Шивырев, артист хора Саратовского театра оперетты, скончался на 33-м году жизни. Об этом стало известно во вторник, 30 июля, в публикации пресс-службы театра «ВКонтакте».





В заявлении коллеги отметили, что это печальная утрата, и выразили соболезнования родным и близким артиста в трудный период. Пресс-служба подчеркнула, что память о Тимуре останется светлой.





Тимур Шивырев родился в 1991 году и получил образование в Алтайском музыкальном колледже в Барнауле. После завершения учебы он переехал в Саратов, где продолжил обучение в Саратовской государственной консерватории имени Собинова. С 2018 года молодой артист служил в Саратовском театре оперетты, где успел завоевать любовь зрителей и коллег.









Фото: Pixabay.com