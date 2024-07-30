В Екатеринбурге завершилась анимационная «Школа Хитрука»

В июле в Екатеринбурге успешно прошел образовательный проект «Школа Хитрука» в Уральском Государственном архитектурно-художественном университете имени Н. С. Алферова (УрГАХУ). Программа сосредоточилась на сохранении, развитии и популяризации традиций классической отечественной анимации.





В Дизайн-центре УрГАХУ собрались студенты анимационных отделений творческих вузов, чтобы принять участие в режиссерском интенсиве. Опытные мастера, режиссер анимации и педагог Лиза Скворцова, а также художественный руководитель проекта и режиссер анимации Оксана Черкасова, делились своими знаниями и навыками с участниками.





Интенсив ставил перед собой цель обучить студентов инновационным методам, способствующим творческому подъему и созданию новых произведений искусства. Отбор участников проходил на конкурсной основе. В результате работы в Мастерской УрГАХУ за 10 дней участники создали 25 авторских анимационных фильмов продолжительностью полторы минуты каждый.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта «Школа Хитрука»