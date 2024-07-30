В Русском музее открылась выставка об искусстве китайской каллиграфии

В Михайловском (Инженерном) замке Русского музея стартовала выставка «Искусство китайской каллиграфии на Великом чайном пути», посвященная 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также первому перекрестному году культур двух стран.





Экспозиция представлена выдающимся современным мастером каллиграфии, профессором Лю Хуншэном, которого называют «послом счастливой каллиграфии». Эта выставка дает российским зрителям возможность глубже познакомиться с древним искусством, являющимся важной частью традиционной духовной культуры Китая.





Заместитель генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина отметила, что в этом году учреждение открыло виртуальный филиал в Тайюане, провинция Шаньси, и планшетную выставку «Великий чайный путь. Отражение в русской культуре». Она подчеркнула, выставка Лю Хуншэна в Михайловском замке является ответным жестом китайских друзей. Бабина добавила, что у зрителей появилась уникальная возможность прикоснуться к искусству каллиграфии, где каждый знак передает эмоции и многовековую мудрость.





В экспозиции представлено около 80 свитков мастера. Работы разделены на три тематических раздела: копии надписей великих каллиграфов древности, авторские произведения Лю Хуншэна и материалы с лекций, в которых мастер анализирует стили таких каллиграфов, как Оуян Сюнь, Чжао Мэнфу, Янь Чжэньцин, Ван Сичжи и Ми Фу. Также выставку дополняют портреты этих мастеров, созданные художницей Ван Лижун, и четыре работы талантливой ученицы Лю Хуншэна, Лю Вэйи.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея