В Кировской области откроется маршрут «Ворота русского севера»

Министерство экономического развития России выделило субсидию для Кировской области, что позволит разработать уникальный туристический маршрут, приуроченный к 650-летию города. Новый маршрут под названием «Ворота русского севера» планируют открыть 22 сентября, в день основания Хлынова-Вятки-Кирова.





Маршрут будет кольцевым, начинаясь и заканчиваясь в одной точке. Он пройдет по историческим местам вятской столицы, связанным с братьями-художниками Виктором и Аполлинарием Васнецовыми, а также по современным кварталам города.





Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил важность активного использования туристического потенциала региона в юбилейный год. Он подчеркнул наличие множества возможностей для развития экологического, промышленного и сельскохозяйственного туризма, а также интересных исторических и природных объектов, способных привлечь гостей из других регионов.





Маршрут «Ворота русского севера» станет первым в Кирове, который будет оформлен в соответствии с современными требованиями. На протяжении всего пути установят навигационные элементы, включая световые блоки с описанием маршрута, схемы и QR-коды, ведущие к информации о каждом объекте.









Фото: Предоставлено Дирекцией 650-летия города Киров