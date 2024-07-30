Премия «Наследие Нации» открыла прием заявок

В России стартовал прием заявок на участие в национальной премии «Наследие Нации» — 2024. Событие охватывает сферы строительства, территориального развития, девелопмента, реставрации и меценатства, направленные на сохранение культурного наследия страны. Премия подчеркивает важность выдающихся достижений, влияющих на будущее России.





Инициативу по созданию премии поддержал президент в своем обращении к Федеральному собранию, акцентируя внимание на значении старинных зданий и храмов как символов национальной идентичности. Премия охватывает всю страну и проводится ежегодно, предоставляя платформу для профессионалов и организаций, работающих в области сохранения исторического наследия.





Среди основных целей премии — повышение общественного интереса к культурному наследию, развитие инновационных подходов в архитектуре и строительстве, а также создание пространства для обмена опытом. Также акцентируется внимание на региональных проектах, способствующих сохранению исторических объектов.





Организаторы подчеркивают социальную миссию премии, которая объединяет усилия в возрождении заброшенных территорий. Инициатором выступает Благотворительный фонд «Наследие Нации» при поддержке Совета Федерации, ВЭБ.РФ и других организаций.









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