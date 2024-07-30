Выставка «Русский феникс. Суздальская земля» будет доступна людям с нарушениями слуха

На выставке, приуроченной к тысячелетию первого упоминания древнего города Суздаля, команда Центра содействия развитию инклюзивного кинематографа «Языки без границ» реализует специальный проект. В рамках сотрудничества с ВТБ они создают фильм, который поможет людям с нарушениями слуха глубже понять историю Суздальской земли и уникальные экспонаты выставки.





Выставка представляет собой совместный проект, в котором участвуют Музеи Московского Кремля и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник также оказал поддержку съемочной группе. Генеральным спонсором мероприятия выступает банк ВТБ.





Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева отметила, что поддержка культурных инициатив всегда направлена на расширение их доступности для широкой аудитории. Она подчеркнула важность этого подхода для музеев и театров по всей стране и добавила, что тысячелетие Суздаля стало отличным поводом для реализации проекта «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих», который впервые знакомит зрителей с богатой историей России.





Проект «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих» предлагает видеоэкскурсию для глухих и слабослышащих людей. Фильм познакомит зрителей с историей Суздальской земли и представит шедевры иконописи, украшения, изделия из серебра, варяжское и романское оружие, а также белокаменные рельефы и драгоценные вклады русских царей и князей в суздальские монастыри.





Фильм будет сопровождаться озвучкой и субтитрами, что обеспечит возможность просмотра как для глухих, так и для слышащих зрителей.



