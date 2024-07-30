Режиссер Фокин назвал фильм «ТАСС уполномочен заявить…» актуальным во все времена

30.07.2024

Режиссер Фокин назвал фильм «ТАСС уполномочен заявить…» актуальным во все времена
Советский многосерийный художественный фильм «ТАСС уполномочен заявить…», который стал знаковым произведением 1984 года, отметил свой 40-летний юбилей. Режиссер Владимир Фокин рассказал о процессе съемок и условиях, в которых создавалась картина, основанная на романе Юлиана Семенова.

По мнению Фокина, фильм сохраняет свою актуальность благодаря честному подходу к материалу. Он подчеркнул в беседе с ТАСС, что при создании картины не было стремления угодить властям, что делает ее важной и значимой на протяжении времени.

Режиссер отметил, что картина представляет собой не просто производственный фильм, а человеческую историю. Она затрагивает вопросы большой политики и ее влияние на личную жизнь каждого человека. Фокин также поделился, что стремился сделать фильм эмоциональным и близким к реальным событиям, обращаясь к чувствам зрителей.

Фокин вспомнил, как во время показа «ТАСС уполномочен заявить...» Москва опустела, так как вся страна была погружена в просмотр. Аналогичная ситуация наблюдалась и на Кубе, где он снимал африканскую линию, а также в Дамаске. Режиссер был удивлен таким широким откликом на свою работу как в России, так и за ее пределами.


Фото: YouTube