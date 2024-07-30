Режиссер Фокин назвал фильм «ТАСС уполномочен заявить…» актуальным во все времена

Советский многосерийный художественный фильм «ТАСС уполномочен заявить…», который стал знаковым произведением 1984 года, отметил свой 40-летний юбилей. Режиссер Владимир Фокин рассказал о процессе съемок и условиях, в которых создавалась картина, основанная на романе Юлиана Семенова.





По мнению Фокина, фильм сохраняет свою актуальность благодаря честному подходу к материалу. Он подчеркнул в беседе с ТАСС, что при создании картины не было стремления угодить властям, что делает ее важной и значимой на протяжении времени.





Режиссер отметил, что картина представляет собой не просто производственный фильм, а человеческую историю. Она затрагивает вопросы большой политики и ее влияние на личную жизнь каждого человека. Фокин также поделился, что стремился сделать фильм эмоциональным и близким к реальным событиям, обращаясь к чувствам зрителей.





Фокин вспомнил, как во время показа «ТАСС уполномочен заявить...» Москва опустела, так как вся страна была погружена в просмотр. Аналогичная ситуация наблюдалась и на Кубе, где он снимал африканскую линию, а также в Дамаске. Режиссер был удивлен таким широким откликом на свою работу как в России, так и за ее пределами.









Фото: YouTube