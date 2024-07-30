Гастроли балета Приморской сцены Мариинского театра стартовали в Петербурге

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра начала свои традиционные летние гастроли в Санкт-Петербурге. На исторической сцене театра зрителям представили балет «Щелкунчик» Петра Чайковского, сообщили в пресс-службе учреждения.





В интерпретации художественного руководителя труппы Эльдара Алиева «Щелкунчик» стал ярким спектаклем, отличающимся выразительными декорациями и запоминающейся хореографией. Этот балет был впервые поставлен во Владивостоке в декабре 2014 года.





До 9 августа зрители смогут увидеть еще два классических произведения из репертуара: «Корсар» Адольфа Адана и недавнюю постановку «Раймонда» Александра Глазунова. Последний спектакль демонстрировался в Петербурге всего один раз в феврале текущего года. Эльдар Алиев, выступивший в роли редактора либретто, переработал традиционную хореографию Мариуса Петипа (1898) и Константина Сергеева (1948), добавив элементы хореографии Федора Лопухова 1922 года.









Фото: Минкультуры России