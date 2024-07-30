Сатирический триллер «Идеальный лжец» выйдет в российский прокат 22 августа

С 22 августа российские зрители смогут увидеть новый сатирический триллер «Идеальный лжец», рассказывающий о гении, который постепенно разрушает идеальную жизнь влиятельной американской семьи. Фильм представляет собой работу, исследующую тему самоизоляции, обернувшейся настоящей катастрофой.





В триллере сыграли Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен и Сара Гадон. Режиссерами выступили Джозеф Шуман и Остин Старк.





Впервые фильм представили на Венецианском фестивале. В американский прокат «Идеальный лжец» выйдет 2 августа 2024 года.





Действие картины разворачивается в 1919 году на фоне пандемии испанского гриппа. В это время влиятельный американский журналист вместе с семьей уединяется в роскошном поместье, окруженном штатом прислуги. Их идиллическое существование нарушается, когда на работу к ним устраивается новый шеф-повар. Этот человек стремится захватить власть в доме, и его истинные намерения становятся предметом интригующей игры.





Фильм поднимает вопросы о власти, манипуляциях и внутреннем устройстве семьи, заставляя зрителей задуматься о том, кто на самом деле стоит за маской идеальной жизни.









Фото: Предоставлено кинопрокатной компанией «Про:взгляд»