ГМЗ «Царское Село» отпразднует 10-летие музея в Ратной палате

Музей-заповедник «Царское Село» готовит серию мероприятий, приуроченных к двум значимым событиям 2024 года: 110-летию начала Первой мировой войны и 10-летию открытия музея «Россия в Великой войне» в Ратной палате. Учреждение стало первым в современной России, полностью посвященным трагическим событиям той эпохи.





Открытие музея в августе 2014 года было важной вехой, отмеченной столетием начала Первой мировой войны. Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова отметила, что десять лет назад команда справилась с непростой задачей — создать не просто стандартную экспозицию, а живую и атмосферную, которая бы отражала исторические факты и память о войне. Она подчеркнула, что проект финансировался как за счет Минкультуры, так и за счет внебюджетных средств музея. Меценаты из России и других стран внесли значительный вклад, предоставив раритеты из семейных архивов, включая уникальные фотографии и документы. По словам Таратыновой, «Россия в Великой войне» действительно стал народным музеем, и сотрудники гордятся этим.





Миссия музея заключается в том, чтобы вдохновить посетителей, особенно молодежь, на дальнейшее изучение истории Первой мировой войны после знакомства с экспозицией. В постоянной коллекции представлено около двух тысяч экспонатов. За десять лет музей посетили почти 250 тысяч человек, среди которых много школьников и студентов. С 2019 года посещаемость выросла в полтора раза.





Ратная палата превратилась в центр притяжения людей, где проводятся лекции, научные конференции и работают детские центры. За десятилетие здесь организовали 15 выставок, включая международные, и свыше 50 лекций. С 2021 года функционирует детский военно-исторический кружок «Ратная история». В 2022 году состоялась первая научная конференция «Ратная традиция», а уже в октябре этого года пройдет вторая. В 2023 году у стен Ратной палаты прошел фестиваль «Великая война. 1914», а в рамках проекта «В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции» прошло более 30 мероприятий, включая лекции и кинопоказы под открытым небом, кульминацией которых стал запуск дирижабля над Ратной палатой.









Фото: Предоставлены ГМЗ «Царское Село»