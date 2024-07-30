Артисты из Гуанчжоу покажут «Лебединое озеро» в Москве и Петербурге

В исполнении труппы из Гуанчьжоу 20 и 21 сентября в столичной «Live Арене» состоится премьера обновленной версии шоу-балета «Лебединое озеро», а с 26 по 28 сентября представление пройдет на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Гастроли приурочены к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем, сообщили организаторы.





Шоу объединяет различные виды искусства, включая театр, балет и уникальный китайский жанр «балет на плечах». Этот стиль, который часто называют «элегантной» акробатикой, возник в Китае и получил популярность благодаря постановке «Лебединое озеро» в 2004 году, ставшей знаковой для художественного направления.





Гуанчжоуская акробатическая труппа Китая, основанная в 1959 году, активно сохраняет и развивает традиции китайского искусства. В своих выступлениях она сочетает гимнастику, цирк и театр. В репертуаре труппы можно найти такие постановки, как «Золотые звезды», «Пять стихий» и «Слава Запретного города».









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