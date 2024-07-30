В Северной Осетии нашли средневековую боевую башню

В селении Горная Саниба Северной Осетии обнаружили средневековую боевую башню, сообщает республиканский комитет по охране культурного наследия.





Сотрудники комитета провели мониторинг в этом районе и выявили объект с признаками культурного наследия. Боевая башня расположена вблизи селения Нижний Кани Пригородного района РСО-Алания и на момент обнаружения не входила в реестр объектов культурного наследия.





Эксперты отметили, что башня имеет характерные черты средневекового оборонительного сооружения, включая несколько уровней и бойницы. Вход в нее выполнен в арочном стиле и расположен по центру фасадной стены. Вокруг объекта сохранились руины редких жилых и хозяйственных построек.





По предварительным данным, башня могла выполнять функцию сторожевого поста на границе Санибинского и Геналдонского ущелий, контролируя выход из узкой теснины. На юго-восточной стороне от башни, на противоположном склоне ущелья, находится другая башня из селения Ганал (Генал), что может указывать на сигнальное взаимодействие между двумя оборонительными сооружениями в случае угрозы со стороны врага.









Фото: YouTube