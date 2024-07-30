В Петербурге на выставке впервые представили гравюры XVIII-XIX веков об Османской империи

Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге представил выставку «Образы и сюжеты в русской и западноевропейской графике из собрания имамов Агеева-Шамсутдинова». Старший научный сотрудник отдела религии Востока и автор выставки Ирина Османова рассказала, что экспозиция включает уникальные гравюры XVIII-XIX веков, многие из которых демонстрируются впервые.





По словам Османовой, музей никогда ранее не выставлял эти материалы, за исключением нескольких экземпляров. В коллекции представлены гравюры, отпечатанные в 1795 году в Гравировальной палате при Академии наук в Санкт-Петербурге, а также работы XIX века из Франции, Германии и Англии, информирует ТАСС. Среди них есть произведения знаменитого английского художника-архитектора Томаса Эллома и совместные гравюры из мастерской Карла Людвига Фроммеля и Генри Уинклса. Всего зрители смогут увидеть около 50 произведений.





Материалы выставки изначально входили в «Альбом с разными материалами по исламу», который иллюстрировал политическую жизнь и религиозную культуру Османской империи. Коллекцию собрал известный московский имам Хайретдин хаджжи Рафиков Агеев, который на протяжении 40 лет возглавлял мусульманскую общину в Москве. После его смерти «Альбом» унаследовал зять Абдулла Шамсутдинов, ставший имамом московской мечети в 1913 году и расстрелянный в 1930-е годы. В 1947 году коллекция была передана в Петербург из закрывшегося Центрального антирелигиозного музея в Москве.





Гравюры познакомят посетителей с видами Стамбула, сценами городской жизни, моментами из султанского гарема, а также покажут величественные дворцы, старинные мавзолеи и мечети. Османова отметила, что перед выставкой гравюры прошли длительную реставрацию. Кроме того, посетителям представлены фотографии семьи Агеевых и их личные вещи: амулеты, именные печати, сосуды для освящения воды и трехъязычная рукописная тетрадь самого Агеева на русском, старо-татарском и арабском языках.









Фото: YouTube