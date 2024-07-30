В Воронеже открылась выставка произведений о промышленности Донбасса

В Воронеже открылась выставка, посвященная промышленности Донбасса. Экспозиция «Донбасс. Индустриальный портрет», включает более 40 произведений в жанре соцреализма, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.





Выставка разместилась в «Музее-диораме», она организована совместно Донецким республиканским художественным музеем и Воронежским областным художественным музеем имени Крамского. В рамках проекта представлены 16 факсимильных копий картин из коллекции Донецкого музея, а также 25 работ художников, входящих в Союз художников ДНР и ЛНР. Экспозиция будет доступна для посетителей до 29 сентября, уточняет ТАСС.





Министр культуры Воронежской области Мария Мазур отметила, что выставка оформлена необычно. Посетители оказываются не просто в выставочном зале, а погружаются в атмосферу, где могут близко увидеть работы художников и ощутить их замысел. По ее словам, такая презентация позволяет глубже воспринять величие Донбасса через искусство.





Выставка «Донбасс. Индустриальный портрет» знакомит зрителей не только с историей региона как промышленного центра, но и с развитием изобразительного искусства Донецкой области. В экспозиции представлены работы, которые иллюстрируют две эпохи донецкой художественной школы: от мастеров советского периода, таких как Михаил Чепик, Юрий Зорко, Яков Ромас и Иван Пилипенко, до современных художников нового поколения, включая Александру Илюхину и Юлию Трошкину.









Фото: YouTube