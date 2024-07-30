Онлайн-премьера фильма «Тур с Иванушками» состоится 6 августа

Премьера фильма «Тур с Иванушками» Марка Горобца пройдет 6 августа на площадке Kion. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра.





В фильме сыграли Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Музыкальная комедия рассказывает историю трех подруг. Героини отправляются на машине в путешествие по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и исполнить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International».





«В онлайн-кинотеатре Kion <...> состоится премьера романтической комедии в жанре роуд-муви «Тур с Иванушками» при участии солистов культовой группы», — сообщили в пресс-службе.





В фильме также сыграли Татьяна Догилева, Роман Курцын и Роман Маякин. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что до «Тура» у него было несколько камео в кино и сериалах. Однако такой «душевной и теплой атмосферы» певец еще не встречал на площадках.

Фильм уже идет в кино. Комедия вышла в широкий прокат 20 июня.









Фото: YouTube