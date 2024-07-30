Культбригада Москонцерта провела свыше 800 концертов с начала СВО

Москонцерт провел свыше 800 концертов в госпиталях, мобилизационных пунктах, прифронтовых воинских частях и пунктах временного размещения с начала специальной военной операции, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Отмечается, что с начала СВО было организовано более 80 выездов, с декабря 2022 года, когда культбригада Москонцерта отправилась в первый раз в ЛНР и ДНР, выезды проходят ежемесячно.



Отмечается, что артисты проводят регулярные концерты в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, в медучреждениях.



Помимо концертной деятельности, культбригада регулярно проводит сбор средств на закупку экипировки, оказания помощи тем, кто работает на новых территориях.









Фото: пресс-служба департамента Москвы