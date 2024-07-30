Тайский фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж»

Артисты проводят регулярные концерты в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, в медучре...
Смотр представит креативные достижения и культурные традиции северо-восточного региона Таиланда Исан...
В экспозицию вошли экспонаты из собрания музея-заповедника.
Мероприятие пройдет с 2 по 4 августа на берегу реки Пышма в Свердловской области.
Старт съемок запланирован на сентябрь.
Артисты проводят регулярные концерты в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, в медучре...
Смотр представит креативные достижения и культурные традиции северо-восточного региона Таиланда Исан...
В экспозицию вошли экспонаты из собрания музея-заповедника.
Мероприятие пройдет с 2 по 4 августа на берегу реки Пышма в Свердловской области.
Старт съемок запланирован на сентябрь.
В работе юбилейного форума ожидается участие около 1,7 тысячи человек.
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Новый формат поддержки нацелен на оказание адресной помощи российским компаниям, экспортирующим конт...
30.07.2024