Тайский фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж»

В московском саду «Эрмитаж» 2,3 и 4 августа пройдет тайский фестиваль.



Смотр представит креативные достижения и культурные традиции северо-восточного региона Таиланда Исан, передает департамент культуры Москвы.



В программу фестиваля войдут выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы, занятия тайским боксом, обучение технике окрашивания ткани тай-дай.



Организаторы подготовили также показ коллекций модной одежды от тайских дизайнеров, выступления коллективов.









Фото: департамент культуры Москвы