В Павловске открылась выставка сюжетной миниатюры из коллекций четырех императриц

В Библиотеке Росси Большого Павловского дворца в музее-заповеднике Павловск открылась выставка «Сюжетная миниатюра XVII-XIX из коллекции четырех императриц», сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в собрание музея входит 130 сюжетных миниатюр из коллекций Екатерины Великой, супруги Павла I Марии Федоровны, жены Александра I Елизаветы Алексеевны, супруги Николая I Александры Федоровны.



В экспозицию вошли около половины собрания музея — миниатюры, которые были созданы мастерами с использованием различных техник.



К открытию выставки музей-заповедник «Павловск» выпустил научный катало собрания сюжетной миниатюры, который подготовила куратор выставки старший научный сотрудник Нина Стадничук.









Фото: пресс-служба музея-заповедника Павловск