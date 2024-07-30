Группа «Волга-Волга» станет хедлайнером фестиваля «Знаменка»

30.07.2024
Российский коллектив «Волга-Волга» выступит в качестве хедлайнера на фестивале песни «Знаменка» в Свердловской области.
Мероприятие пройдет с 2 по 4 августа на берегу реки Пышма.
По словам ветерана педагогического отряда «Астра» Натальи Стениной, в качестве хедлайнеров выбран коллектив профессионалов.
«Мы выбрали <...> коллектив профессионалов, там шикарное звучание инструментов, голоса и народной песни, поэтому ансамбль „Волга-Волга“ из Казани», — приводит
агентство ТАСС слова Стениной.
Фестиваль в этом году посвящен произведениям Пушкина. В программу войдет конкурс граффити, танцы и песни, творческие выступления ветеранов студенческих отрядов, концерт лауреатов «Знаменки». Ожидается участие в мероприятиях фестиваля более 4,5 тысячи человек.
Фото: Pixabay.com