Представители малочисленных народов севера снимутся в фильме «Цинга» на Ямале

Представители коренных малочисленных народов севера (КМНС) примут участие в съемках полнометражного художественного фильма «Цинга».



Старт съемок запланирован на сентябрь, передает пресс-служба правительства ЯНАО.



Герои фильма по сюжету отправятся в предгорье Полярного Урала, чтобы крестить оленеводов. Съемками фильма будет заниматься Свердловская киностудия, его действие развернется в предгорье Полярного Урала.



Режиссером картины выступит документалист Владимир Головнев, в актерский состав уже вошли Никита Ефремов, Владимир Стеклов. На роли главных героев объявлен кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Севера.



Фильм «Цинга» выйдет в прокат в 2025 году.









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