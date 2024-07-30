В Петербурге пройдет юбилейный форум объединенных культур

В Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября пройдет X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.



В работе юбилейного форума ожидается участие около 1,7 тысячи человек — ведущих российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, представителей бизнес-сообщества, органов власти.



Участники форума будут обмениваться идеями, обсуждать тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.



Основной темой форума в этом году стала «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». В программу войдут мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, многосторонняя дискуссия о перспективах международного культурного сотрудничества и деловые встречи. Деловую программу форума дополнит культурная.