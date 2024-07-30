Кенозерье в Архангельской области внесли в Список всемирного наследия

Культурный ландшафт Кенозерья внесен в Список всемирного наследия.



Кенозерье стало 33-м объектом всемирного наследия, расположенным на территории России.



Решение о внесении Кенозерья в Список всемирного наследия было принято на 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 27 июля.



«Культурный ландшафт Кенозерья» расположен в Архангельской области и представляет собой сельский ландшафт, формировавшийся с XII века. Там расположено множество деревенских поселений с памятниками деревянного зодчества, расположенными в живописном окружении рек, озер, лесов и полей.



Объекту был присвоен международный статус на ежегодной сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла с 21 по 31 июля 2024 года в Нью-Дели, Индия.



Постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов выступил с благодарственной речью, в которой поблагодарил Институт Наследи и ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», которые выступили разработчиками номинационной документации.









Фото: Институт Наследия