На книжном фестивале «Читай — Отдыхай!» продано более 13 тысяч книг, сообщили организаторы.



Мероприятие прошло с 26 по 28 июля в Иванове.



Участие в фестивале, который прошел в творческом пространстве железнодорожного вокзала, приняли более 70 издательств. Программа фестиваля включала более 30 мероприятий.



Фестиваль «Читай — Отдыхай!» организован в рамках федеральной программы «Читающая Россия», направленной на популяризацию чтения в регионах.



«Мы впервые привезли так много издательств, чтобы учесть литературные вкусы даже самого привередливого читателя: научная литература, современная проза, классика, патриотическая литература, историческая, биография, детские книги и комиксы», — рассказала руководитель Центра туризма и гостеприимства Ивановской области Анастасия Грушецкая.



Организаторами ярмарки выступили Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Ивановской области и губернатора Станислава Воскресенского.









Фото предоставлено организатором