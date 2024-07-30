В Великобритании отказались от идеи тоннеля вблизи Стоунхенджа

Власти Великобритании отказались от планов по строительству тоннеля в близости от Стоунхенджа — мегалитического сооружения, внесенного в список Всемирного наследия.



Проект, стоимость которого оценивалась в 2 млрд фунтов стерлингов, предлагало предыдущее руководство. Планировалось путем реконструкции шоссе А303 сократить время в пути и уменьшить заторы на дорогах, а также убрать шоссе из исторического ландшафта.



Вместе с тем проект повергли критике. Активисты оспаривали решение о строительстве тоннеля через множество судебных исков, так как, по их мнению, строительство способно нанести необратимый ущерб территории, которая признана объектом Всемирного наследия.









Фото: freepic.com