В Венесуэле пройдет выставка о достижениях России

30.07.2024

В Венесуэле пройдет выставка о достижениях России
В Венесуэле пройдет фотовыставка, посвященная достижениям России.

Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.

«Я как член Общественной палаты хочу организовать в Венесуэле выставку „Достижения России“, которая расскажет об успехах нашей страны в промышленности, науке, социальной сфере, спорте», — приводит слова Анисимова агентство РИА Новости.

Отмечается, что Никита Анисимов в настоящее время находится в Каракасе для наблюдения за выборами президента Венесуэлы.

По словам Анисимова, его предложение получило поддержку местной общественности, посольством России в Каракасе.

«Договорились, что обязательно до конца года попробуем эту выставку здесь провести, пригласить на открытие венесуэльскую молодежь, которая очень интересуется Россией», — сообщил Никита Анисимов, добавив, что выставка уже экспонировалась в семи странах Латинской Америки.


Фото: Pixabay.com