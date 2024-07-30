В Венесуэле пройдет выставка о достижениях России

В Венесуэле пройдет фотовыставка, посвященная достижениям России.



Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.



«Я как член Общественной палаты хочу организовать в Венесуэле выставку „Достижения России“, которая расскажет об успехах нашей страны в промышленности, науке, социальной сфере, спорте», — приводит слова Анисимова агентство РИА Новости.



Отмечается, что Никита Анисимов в настоящее время находится в Каракасе для наблюдения за выборами президента Венесуэлы.



По словам Анисимова, его предложение получило поддержку местной общественности, посольством России в Каракасе.



«Договорились, что обязательно до конца года попробуем эту выставку здесь провести, пригласить на открытие венесуэльскую молодежь, которая очень интересуется Россией», — сообщил Никита Анисимов, добавив, что выставка уже экспонировалась в семи странах Латинской Америки.









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