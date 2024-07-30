В столице пройдут «Дни культуры Астаны в Москве»

В столице пройдет фестиваль «Дни культуры Астаны в Москве».



Мероприятие пройдет с 31 июля по 2 августа, сообщает посольство РФ в Казахстане.



В дипведомстве отметили, что мероприятие «станет логическим продолжением активизации межстоличных связей России и Казахстана», а также прошедших в декабре Дней культуры Москвы в Астане.



В рамках фестиваля 31 июля коллектив музыкального театра юного зрителя Астаны представит в «Школе драматического искусства» этно-фольклорный мюзикл «Кыз Жибек». На 1 августа запланирован показ музыкальной драмы «Гаухартас». В Люблинском парке 2 августа откроется фотовыставка «Астана — моя любовь», где будут представлены работы казахстанских фотохудожников.



Завершит программу «Гала-концерт мастеров искусств Астаны». Он пройдет в Московском международном доме музыки.



В рамках фестиваля запланирован также ряд официальных встреч, круглые столы с участием экспертов и представителей бизнеса.









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