Оперный певец Томас Аллен объявил о завершении карьеры

30.07.2024

Оперный певец Томас Аллен объявил о завершении карьеры
Британский певец Томас Аллен объявил о завершении карьеры.

Об этом артист сообщил со сцены оперного фестиваля в Глайндборне, передает радио «Орфей».

Сообщается, что 80-летний певец участвовал в постановке оперетты Легара «Веселая вдова».

Сам артист еще несколько лет назад перестал выступать, однако в этом году организаторы уговорила Аллена вернуться на сцену.

Томас Аллен за свою творческую карьеру выступал во всех крупнейших мировых театрах, в том числе в Баварской опере, Метрополитен-опере, опере Лос-Анджелеса, на Зальцбургском фестивале. Артист удостоен многочисленных наград, является почетным членом Королевской академии музыки, обладателем рыцарского титула и статуса каммерзенгера Баварской оперы.


Фото: кадр видео