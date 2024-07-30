Оперный певец Томас Аллен объявил о завершении карьеры

30.07.2024
Британский певец Томас Аллен объявил о завершении карьеры.
Об этом артист сообщил со сцены оперного фестиваля в Глайндборне, передает
радио «Орфей».
Сообщается, что 80-летний певец участвовал в постановке оперетты Легара «Веселая вдова».
Сам артист еще несколько лет назад перестал выступать, однако в этом году организаторы уговорила Аллена вернуться на сцену.
Томас Аллен за свою творческую карьеру выступал во всех крупнейших мировых театрах, в том числе в Баварской опере, Метрополитен-опере, опере Лос-Анджелеса, на Зальцбургском фестивале. Артист удостоен многочисленных наград, является почетным членом Королевской академии музыки, обладателем рыцарского титула и статуса каммерзенгера Баварской оперы.
Фото: кадр видео