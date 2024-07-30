На строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге направят 300 млн рублей

Концепция зала разработана архитектурным бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects.
Мероприятие пройдет с 7 по 14 сентября в Борисоглебске.
В программу вечера вошли произведения Шумана, Шопена, Равеля.
Фестиваль пройдет с 9 по 11 августа.
В открытии приняли участие артисты из России, Китая, Беларуси, Турции, Азербайджана, Армении, США, А...
Концепция зала разработана архитектурным бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects.
Мероприятие пройдет с 7 по 14 сентября в Борисоглебске.
В программу вечера вошли произведения Шумана, Шопена, Равеля.
Фестиваль пройдет с 9 по 11 августа.
В открытии приняли участие артисты из России, Китая, Беларуси, Турции, Азербайджана, Армении, США, А...
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30.07.2024