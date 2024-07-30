На строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге направят 300 млн рублей

30.07.2024

На строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге направят 300 млн рублей
В Екатеринбурге 300 млн рублей направят на строительство нового зала Свердловской государственной академической филармонии.

Концепция зала разработана архитектурным бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects, сообщил министр финансов региона Александр Старков, передает ТАСС.

Представляя проект о внесении изменений в закон области о бюджете Старков заявил, что на строительство концертного зала планируется направить 300 млн рублей.

Строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге планировалось завершить в 2023 году, однако сроки были сдвинуты из-за пандемии и других проблем. Зал будет рассчитан на 3 тысячи зрителей.


Фото: Freepic.com