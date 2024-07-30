Театры из малых городов России представят свои спектакли на фестивале в Воронежской области

В Воронежской области пройдет II открытый фестиваль муниципальных театров «Нескучная классика».



Мероприятие пройдет с 7 по 14 сентября в Борисоглебске. Участие в фестивале примут коллективы из восьми регионов.



«На этот раз члены экспертного совета выбрали восемь лучших постановок для участия в конкурсной программе из почти трех десятков присланных заявок, в том числе и спектакль „На дне“ нашего театра. Мы ждем в гости театральные коллективы из самых разных регионов России. Уже готова афиша фестиваля, и мы открываем продажу билетов», — говорится в анонсе мероприятия.



В число постановок фестиваля вошли, в том числе «Шинель» театра кукол «Радуга» из Подмосковья, «Матренин двор» драмтеатра Петрозаводска и другие постановки. На открытии фестиваля состоится спектакль «Раскольников и...наказание» «Театра актера и куклы «Крошка» из Саранска.









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