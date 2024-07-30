В Гааге прошел концерт российской пианистки Евы Геворгян

В посольстве РФ в Гааге состоялся концерт российской пианистки Евы Геворгян, передает ТАСС.



В программу вечера вошли произведения Шумана, Шопена, Равеля.



Концерт прошел в рамках проекта «Российские музы — миру» фонда поддержки классического музыкального искусства «Музы — миру». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выступление Евы Геворгян стало четвертым в цикле, начало которому было дано в Мадриде. Всего цикл охватит не менее десяти европейских стран, рассказали организаторы.



«Я очень счастлива, что здесь такая тепло принимающая публика, — отметила она. — Знаете, меня очень хорошо принимали в каждом городе. На самом деле музыка — это такой универсальный язык, который все люди понимают на подсознательном уровне», — прокомментировала свое выступление пианистка.









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