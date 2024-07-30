В Ельце пройдет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

В Ельце пройдут бесплатные культурно-просветительские мероприятия.



События пройдут в рамках Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица». Фестиваль пройдет с 9 по 11 августа, он организован Фондом наследия русского зарубежья.



В программу фестиваля войдут 12 бесплатных культурно-просветительских мероприятий, которые познакомят гостей с творчеством выдающихся соотечественников, волею судьбы оказавшихся вдали от родины в начале XX века.



Центральным событием фестиваля станет открытие уличной выставки «Гении русского зарубежья», героями которой станут уроженцы Российской империи, внесшие значительный вклад в культурное и научное наследие мира. В программу также вошли кинопоказы, концерты.









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