Второй международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде

В Пицунде торжественно открылся второй международный музыкальный фестиваль. Мероприятие прошло в Государственном концертном зале Пицундского храма — Патриаршего собора в честь апостола Андрея Первозванного, передает пресс-служба Министерства культуры республики.



Сообщается, что в открытии приняли участие артисты из России, Китая, Беларуси, Турции, Азербайджана, Армении, США, Абхазии. Мероприятия фестиваля продлятся до 3 августа.



«В первый день фестиваля на сцене концертного зала Пицундского храма прозвучали известные произведения композиторов мира. Художественный руководитель фестиваля — выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Барас Куджба», — говорится в сообщении.



Кульминационным событием фестиваля станет исполнение «Абхазского реквиема» Нодара Чанбы 31 июля в исполнении Государственной хоровой капеллы республики. На фестивале также прозвучит музыка Чайковского, Рахманинова. В программе фестиваля — органный концерт Луки Гаделии — заслуженного артиста Абхазии, солиста Абхазской государственной филармонии имени Р.Д. Гумбы.









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