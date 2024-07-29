Шоу «Грани Георгия Гараняна» пройдет в Московском цирке Никулина 15 августа

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 15 августа пройдет мультижанровое шоу «Грани Георгия Гараняна», посвященное 90-летию известного композитора, дирижера и основателя авторской джазовой школы. Музыкант работал в этом цирке на протяжении 15 лет.





В программе мероприятия прозвучит музыка, написанная композитором для театра, кино, джазовых оркестров и цирковых представлений, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд Георгия Гараняна. В фонде сообщили, что в день рождения выдающегося музыканта зрителям представят уникальное шоу, которое покажет разнообразие его творчества.





На сцене выступят джазовые исполнители, такие как Мариам Мерабова, Дмитрий Носков, Алла Рид и пианист Даниил Крамер. Среди музыкальных произведений, представленных на вечере, будет пьеса «Четыре друга», написанная для Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, которая не исполнялась с 1964 года. Также запланирована барабанная дуэль между оркестровым барабанщиком Александром Ивановым и клоунами Сергеем и Андреем Просвирниными, которые также продемонстрируют свои джазовые навыки.





Цирковые артисты подготовили оригинальные номера на музыку Гараняна. Джигиты Сергея Муратова будут выступать под звуки пьесы «Звездный хоровод», эквилибристка Камила Степанова покажет номер с голубями под песню «Мечта» из фильма «Рецепт ее молодости». Воздушные гимнасты Диана Пухова и Егор Сухоруков выбрали для своего выступления музыку из фильма «Покровские ворота», а жонглер Александр Кулаков исполнит номер под две композиции — «Между таймами» и «Лимбо», демонстрируя мастерство переключения между ритмами.





Вдова композитора Нелли Гаранян отметила, что шоу пройдет один раз. Все номера впервые будут представлены под созданные музыкантом произведения.









Фото: YouTube