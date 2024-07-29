В Белоруссии отпразднуют 155-летие со дня рождения поэта Сулеймана Стальского

В Белоруссии планируют провести мероприятия, посвященные 155-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Пресс-служба правительства российской республики сообщила о деталях в ходе встречи главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова и уполномоченного по делам религий и национальностей Белоруссии Александра Румака.





На предстоящем юбилейном вечере представители дагестанской и белорусской культур будут читать стихи поэта. Также запланирована встреча видных деятелей искусства, что должно способствовать культурному обмену между двумя странами. Дагестан отметит эту важную дату в 2024 году по указу главы региона Сергея Меликова.





Сулейман Стальский (1868-1937) известен как один из самых выдающихся поэтов Дагестана. Он писал произведения на лезгинском и азербайджанском языках. На первом съезде писателей Дагестана его выбрали делегатом на первый Всесоюзный съезд советских писателей, где Максим Горький охарактеризовал его как «Гомера XX века». Дом-музей Стальского, открытый в 1950 году и располагающийся в здании, построенном самим поэтом в 1934 году, сохраняет его наследие как филиал Национального музея Республики Дагестан им. Тахо-Годи.









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