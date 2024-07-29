В Москве прошла светская премьера фильма «Тополиный пух» с Лапенко

В кинотеатре «Художественный» в Москве прошел премьерный показ комедии «Тополиный пух». В главных ролях сыграли Антон Лапенко и Аглая Тарасова.





Фильм рассказывает о Саше (Лапенко), одиноком охраннике обменника, который неожиданно влюбляется в авантюристку (Тарасова), уже имеющую отношения с другим мужчиной (Антон Филипенко). В то же время Саша сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Лента состоит из трех новелл, каждая из которых освещает одно и то же событие с точки зрения одного из героев.





Лапенко поделился , что изображать одну и ту же историю трижды оказалось несложной задачей, передает ТАСС. Он добавил, это значительно проще, чем выполнять несколько дублей.





Илья Петрухин и Олег Гольдфайн написали сценарий и разработали идею фильма. Режиссером ленты стал Артем Лемперт, который ранее работал над сериалами «Ольга» и «Конная полиция». Постановщик отметил, что работа над полнометражным фильмом требует совершенно иного подхода, чем съемка сериала, что стало для него неожиданностью. Вторым режиссером и оператором-постановщиком выступил Кирилл Клепалов, известный своей работой над фильмом «Дурак» и сериалами «Я худею» и «Ольга».





«Тополиный пух» открыл VIII фестиваль нового российского кино «Горький Fest». В фильме звучат популярные хиты группы «Иванушки International», включая заглавную песню, а солист группы Андрей Григорьев-Апполонов появился в картине в роли самого себя. Фильм выходит в широкий прокат 1 августа.









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