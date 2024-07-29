В Севастополе на фестивале прошла премьера балета «Грозовой перевал»

Севастопольский театр оперы и балета начал работу VIII Фестиваля оперы и балета премьерой балета «Грозовой перевал», основанного на известном романе Эмили Бронте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил важность фестиваля, подчеркнув, что несмотря на текущие трудности, он стал частью прекрасной культурной традиции.





По данным ТАСС, глава города выразил уверенность, что престижное событие позволит услышать голоса как звезд мирового балета, так и молодых талантов, обучающихся в Академии хореографии.

Премьера балета состоялась в Дворце культуры рыбаков. Постановку подготовил хореограф из Великобритании Джона Пол Кук, а музыкальное сопровождение осуществил дирижер Артем Абашев.





Художник-сценограф Лилия Хисматуллина и специалист по свету Андрей Костюченков также внесли вклад в реализацию проекта. В музыкальном оформлении использовали классические произведения композиторов XIX и XX веков, включая работы Филипа Гласса и Хильдур Гуднадоуттир, а также национальные ирландские песни. Кроме того, премьера включила музыку, написанную специально для балета лауреатом международных конкурсов Татьяной Шатковской.





Ведущие роли в «Грозовом перевале» исполнили известные артисты, включая Ксению Рыжков, Сергея Полунина, Александра Волчкова и Екатерину Одаренко. Хореограф Кук, который впервые посетил Севастополь шесть лет назад, отметил теплый прием публики и рассказал о том, что на создание хореографии «Грозового перевала» ушло около полугода.





VIII Фестиваль оперы и балета пройдет в Севастополе с 29 июля по 9 августа. Организаторами выступили «Русские сезоны» и «Вижн медиа центр» при поддержке Министерства культуры России и правительства Севастополя. В программе фестиваля также запланированы концерты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева и постановка «Матросская тишина» от Московского театра Олега Табакова.









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