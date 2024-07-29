Ансамбль «Гордость Кавказа» выступил на международном фестивале в Марокко

Детско-юношеский фольклорно-хореографический ансамбль «Гордость Кавказа» принял участие в XVI Международном фестивале «Дети мира», который прошел с 24 по 29 июля в марокканской столице Рабате и ее пригороде Сале.





В этом году мероприятие, организованное при поддержке Ассоциации «Бу-Регрег», собрало участников со всего мира. Почетным гостем фестиваля стал Кот-д'Ивуар, а торжества совпали с празднованием Дня Трона и 25-летия восшествия на престол короля Мухаммеда VI, которое состоится 30 июля.





Руководитель и хореограф ансамбля «Гордость Кавказа» Юсуп Магомедов сообщил ТАСС, что коллектив участвует в фестивале уже в четвертый раз, впервые выступив в 2017 году. Он отметил, что в этом году ансамбль стал единственным представителем России на фестивале. Артисты привезли не только кавказские номера, но и русский танец «Царевна-Лебедь», исполненный под музыку Петра Чайковского. В общей сложности они выступили на пяти концертах в Рабате и Сале.





По его словам, номера коллектива вызвали восторженные отзывы зрителей. После концертов зрители и организаторы не оставляли юных артистов в покое, все желали пообщаться и сфотографироваться.





Магомедов также высоко оценил идею фестиваля, отметив, что дети из разных стран живут в одном кампусе, общаются, заводят дружеские отношения и обмениваются опытом. Это отличная возможность увидеть хореографию и творческие идеи других народов, подчеркнул хореограф.





Вместе с другими участниками фестиваля ансамбль «Гордость Кавказа» посетил парламент Марокко, где один из солистов призвал к миру и безопасности ради детей. Кроме того, коллектив побывал в штаб-квартире Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).









Фото: YouTube