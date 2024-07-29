В Мариинском театре прошел показ оперы к юбилею концертмейстера Наталии Мордашовой

Минувшие выходные Мариинский театр посвятил выдающемуся концертмейстеру Наталии Мордашовой, представив оперу «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси. Концерт прошел в Концертном зале с участием солистов труппы, среди которых — Анна Денисова, Гамид Абдулов, Андрей Серов, Олег Сычев, Злата Булычева и Марина Техтелева.





В пресс-службе театра отметили, что оперу «Пеллеас и Мелизанда» в России ставят нечасто. Наталия Мордашова в роли ответственного концертмейстера занималась подготовкой постановки, что делает событие особенно значимым.





На протяжении своих 30 лет работы в Мариинском театре Наталия Мордашова внесла большой вклад в создание множества знаковых спектаклей, включая «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, «Соловей» Игоря Стравинского, а также оперы Моцарта «Дон Жуан» и «Так поступают все». Она также работала над постановками «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса, «Риголетто» Джузеппе Верди, «Триптих» Джакомо Пуччини и «Жизнь за царя» Михаила Глинки. В этом сезоне зрители смогли насладиться одной из главных премьер последних лет — оперой «Гугеноты» Джакомо Мейербера, благодаря усилиям юбиляра.





Наталия Мордашова была удостоена Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в 2010 году. Награду ей принесло участие в постановке «Троянцев» Гектора Берлиоза.









Фото: Минкультуры России