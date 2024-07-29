Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля оперы и балета «Херсонес»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес». Мероприятие проходит с 29 июля по 9 августа.





В опубликованной на сайте Кремля телеграмме говорится, что фестиваль за минувшие годы завоевал широкую известность и стал настоящим праздником для жителей и гостей Севастополя и Крыма. По словам президента, мероприятие по праву славится сложившимися традициями. Президент также отметил богатую и разнообразную программу, яркие премьеры и царящую на сцене «одухотворенную атмосферу».





Путин добавил, что «Херсонес» объединяет на своем творческом пространстве признанных мастеров и талантливых молодых людей. Президент выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль пройдет с успехом, подарит публике радость встречи с высоким искусством. Также Путин пожелал организаторам, участникам и гостям всего самого доброго.









Фото: Kremlin.ru