Элджей и Cream Soda станут хедлайнерами программы «Москва 2030: фестиваль на Октябре»

С 1 августа по 8 сентября «Красный Октябрь» станет площадкой для фестиваля «Москва 2030: фестиваль на Октябре», который войдет в состав форума «Территория будущего. Москва 2030». Проект посвящен развитию столицы.





Как сообщили ТАСС в пресс-службе проекта, фестиваль представит концепцию экологически чистого и комфортного города. В этом контексте соларпанк заменит киберпанк, предлагая новое видение городской жизни с акцентом на устойчивое развитие.





Форум предполагает разнообразные тематические площадки, каждая из которых будет сосредоточена на конкретном аспекте городской жизни. Гостей ждут открытыe лекции, спортивные зоны, экскурсии, арт-перформансы и стрит-арт площадки, где каждый сможет создать собственное произведение.





С 1 по 11 августа также пройдет «Брикет Маркет: Еда и культура». Вечерние мероприятия на главной сцене подведут итоги дня и предложат разные развлечения. В будние дни зрителей познакомят с классической музыкой, театром, танцами и поэзией, а выходные подарят выступления таких артистов, как Элджей, Zoloto, Cream Soda и многих других звезд, включая исполнителей джазовой музыки.





Фестиваль «Москва 2030: фестиваль на Октябре» станет частью более масштабного форума «Территория будущего. Москва 2030», который продемонстрирует ключевые инновации и достижения столицы. С 1 августа по 8 сентября более 30 локаций объединят культурные, спортивные и образовательные мероприятия, посвященные развитию Москвы как крупного современного мегаполиса. Вход на фестиваль будет свободным, что позволит всем желающим прикоснуться к новому видению столицы будущего.









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