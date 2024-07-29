Египтянин стал чемпионом мира по огуречному хрусту в Кировской области

Гражданин Египта Ахмед Салах стал чемпионом мира по огуречному хрусту на состязании в Кировской области. Мероприятие прошло 27 июля в рамках празднования 650-летия столицы региона.





Мировой чемпионат мира по огуречному хрусту состоялся на полях фестиваля «Истобенский огурец». Всего в нем участвовали представители 13 стран. Свои способности продемонстрировали граждане Бангладеша, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.





Из 40 участников было выбрано 16 человек, которые прошли в основной этап. Специальный измерительный микрофон с индикацией в цифровом виде определил обладателя самого громкого хруста. Ахмед Салах набрал 70,9 децибел.





Победитель получил награду в виде дизайнерской коллекционной тарелки с символикой «Истобенского огурца». Фестиваль уже стал брендом Кировской области. В год 650-летия столицы региона праздник приобрел международный статус.









Фото: Предоставлено Дирекцией 650-летия город Киров