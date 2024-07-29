Культурный ландшафт Кенозерья пополнил Список всемирного наследия ЮНЕСКО

27 июля на 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО культурный ландшафт Кенозерья получил статус объекта всемирного наследия. Это событие повысило количество объектов, расположенных на территории России, до 33.





Культурный ландшафт Кенозерья, расположенный в Архангельской области на северо-западе России, представляет собой уникальную сельскую местность. Он формировался с XII века и включает множество традиционных деревень с памятниками деревянного зодчества, среди которых выделяются церкви, часовни и избы, окруженные живописными северными озерами, реками, лесами и полями.





Статус объекта всемирного наследия был присвоен во время ежегодной сессии, которая проходит с 21 по 31 июля 2024 года в Нью-Дели, Индия. Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов произнес благодарственную речь от имени страны. В ней он отметил вклад Института Наследия и ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», ставших разработчиками номинационной документации.









Фото: YouTube