Григорий Верник и Андрей Максимов сыграют главные роли в комедии «Он просто чудо»

Онлайн-кинотеатр Kion анонсировал начало съемок нового комедийного сериала под названием «Он просто чудо». В главных ролях задействованы актеры Андрей Максимов, Григорий Верник и Елена Николаева, а также Анна Завтур, Николай Шрайбер, Кирилл Каганович и Анастасия Имамова.





Сериал расскажет о дружбе между Костей, который не знает много о мире вокруг, и Лехой — уличным художником с уверенным взглядом на жизнь, передает ТАСС. Их случайная встреча перевернет привычное восприятие обоих и изменит взгляды на окружающую действительность.





Режиссурой занялся Владислав Иконников, известный по работе над «Кибер Иваном». Сценарий написал Дмитрий Видавский, трудившийся над проектами «Трудные подростки» и «ФК Родина».





Сценарист поделился, что вдохновение пришло от рассказа друга о пребывании в психиатрической больнице. Яркость его воспоминаний подтолкнула к созданию всей истории. В данный момент автор чувствует радость от того, что его идеи начали материализоваться на экране, и надеется, что результат порадует зрителей своим позитивным настроением.









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