Роскино запускает новый формат поддержки российской киноиндустрии

Роскино объявило о старте приема заявок на финансирование для представителей российской киноиндустрии. Целью этой инициативы стало возмещение части затрат, связанных с участием в международных кинорынках и других мероприятиях, которые способствуют продвижению российских фильмов.





К международным кинорынкам, участие в которых может быть частично компенсировано, относятся профессиональные индустриальные события по всему миру, кроме Российской Федерации.

Новый формат поддержки стал ответом на необходимость оказания адресной помощи российским компаниям, стремящимся экспортировать свой контент на международные рынки. Такая помощь должна способствовать увеличению популярности российского кино и анимации за пределами страны.





На официальном сайте Роскино в разделе Film markets появилось полное описание приказа, а также условия и порядок проведения отбора. Прием заявок продлится с 29 июля по 28 августа 2024 года включительно.



