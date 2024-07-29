Росгосцирк отреагировал на призыв к запрету животных

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков высказал опасения по поводу законопроекта, предложенного фракцией «Новые люди», который предполагает запрет на использование животных в представлениях. По его мнению, инициатива может не только снизить уровень культурных мероприятий в стране, но и спровоцировать возникновение «теневого» сектора, где с животными могут обращаться негуманно.





Беляков в беседе с ТАСС подчеркнул разрушительный характер предложенного законопроекта и его потенциальные последствия для циркового искусства. Он считает, что такая мера создаст угрозу для целой отрасли российской культуры, предлагая вычеркнуть цирковые представления из правового поля и тем самым существенно ограничить рамки культурной деятельности. Гендиректор подчеркнул, что в филиалах государственной цирковой компании созданы оптимальные условия для комфортного содержания животных, которые получают внимательный уход, включая разнообразное и питательное меню, а также регулярное наблюдение ветеринаров.





Ранее правительство России предложило авторам законопроекта внести серьезные доработки. В кабинете министров указали на то, что условия содержания цирковых животных уже четко определены действующим законодательством. При этом в предложенной инициативе отсутствовала информация о правовом статусе приютов и реабилитационных центров, куда предлагается перемещать животных, а также не были указаны возможные финансовые затраты на их создание.









Фото: Pixabay.com