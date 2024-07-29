В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения РСФСР от немецких захватчиков

В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения территории РСФСР от немецких захватчиков.



Выставка «Курс на Победу» откроется 31 июля, проект подготовлен в рамках проекта «Освобождение», говорится в сообщении пресс-службы музея.



«31 июля 1944 года была завершена Псковско-Островская операция, в ходе которой были освобождены последние временно оккупированные немцами районы в административных границах РСФСР. Тем самым от вражеских войск была полностью освобождена вся территория современной России. Успешное завершение этой стратегической наступательной операции способствовало дальнейшему продвижению Красной Армии на запад, освобождению прибалтийских республик СССР и началу освободительной миссии в Европе», — рассказали в Музее Победы.



Выставочный проект расскажет о подготовке, этапах и результатах Псковско-Островской, а также Выборгско-Петрозаводской операциях. В экспозиции будет представлено около 100 подлинных экспонатов из фондов Музея Победы. Оцифрованные фотографии, представленные на выставке, проиллюстрируют хронологию боевых действий.









Фото: пресс-служба Музея Победы