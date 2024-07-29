The Guardian назвала причины смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор

Причиной смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор стали хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма, сообщила британская газета The Guardian.



Артистка скончалась в Лондоне 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет.



По информации газеты, первый муж и близкий друг О’Коннор Джон Рейнолдс оформил свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года. В документе указано, что смерть наступила из-за «обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей».



Ранее британский коронер подтвердил, что певица умерла в результате естественных причин.



В январе 2022 года О’Коннор написала в соцсетях, что хочет уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после смерти ее 17-летнего сына. После этого певица удалила свою учетную запись, а позже восстановила и извинилась за свое сообщение.



В Великобритании было инициировано расследование скоропостижной смерти певицы при необычных обстоятельствах.









Фото: кадр видео