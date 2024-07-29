Более 70 артистов примут участие в джазовом фестивале UralTerraJazz в Свердловской области

Более 70 артистов из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Донецка, Челябинска и Перми примут участие в международном джазовом фестивале UralTerraJazz.



Фестиваль пройдет в Камышлове Свердловской области 3 августа.



По словам программного директора фестиваля Ирины Щетниковой, в Камышлов приедут около 70 артистов из всех городов страны. Программа фестиваля включает более 40 мероприятий, участниками которых станут порядка 3 тысяч человек.



«Это особенный будет фестиваль, потому что он будет необычно организован. Во-первых, город получил по двум фестивалям президентский грант. <...> Фестиваль посвящен Году семьи, будет очень много многодетных семей, семей с детьми», — рассказала председатель Законодательного собрания Свердловской области, президент UralTerraJazz Людмила Бабушкина.









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